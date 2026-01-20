Çığ düşen köy yolu ulaşıma açıldı

ŞIRNAK'ın Uludere ilçesine bağlı Dağdibi köyü yoluna düşen çığın ardından başlatılan çalışmalarla yol yeniden ulaşıma açıldı.

Uludere ilçesine bağlı Dağdibi köyü yoluna dün düşen çığın ardından, yolun ulaşıma açılması için İl Özel İdaresi ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. İş makineleriyle yürütülen çalışmalarda çığ kütleleri yoldan temizlendi. Yaklaşık 24 saat süren çalışmaların ardından köy yolu yeniden ulaşıma açıldı. Yetkililer, bölgede hava koşullarına bağlı risklerin devam ettiğini belirterek sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.