Şırnak'ta çeşitli suçlardan aranan 15 zanlı tutuklandı
Şırnak'ta çeşitli suçlardan yakalanan 35 şüpheliden 15'i tutuklandı.
Şırnak'ta çeşitli suçlardan yakalanan 35 şüpheliden 15'i tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından 27 Nisan-3 Mayıs'ta arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.
Bu kapsamda, çeşitli suçlardan aranan 35 şüpheli yakalandı.
Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 15'i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 20'si adli kontrol hükümlerince serbest bırakıldı.
Kaynak: AA / Ekrem Payan