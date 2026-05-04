Şırnak'ta çeşitli suçlardan aranan 15 zanlı tutuklandı

Şırnak'ta çeşitli suçlardan yakalanan 35 şüpheliden 15'i tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından 27 Nisan-3 Mayıs'ta arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda, çeşitli suçlardan aranan 35 şüpheli yakalandı.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 15'i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 20'si adli kontrol hükümlerince serbest bırakıldı.