Şırnak'ta Çekirge İlaçlaması: 700 Dekar Alanda Çalışmalar Başlatıldı

Şırnak'ta Çekirge İlaçlaması: 700 Dekar Alanda Çalışmalar Başlatıldı
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Şırnak'ın kuzeyinde görülen çekirgeler nedeniyle İl Tarım ve Orman Müdürlüğü 700 dekar alanda ilaçlama yaptı. Uzmanlar, çekirge yoğunluğunun panik yaratacak bir durum olmadığını ve yerleşik türler olduğunu belirtti.

Şırnak'ın kuzeyinde görülen çekirgelere karşı vatandaşların talebi üzerine İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince 700 dekar alanda ilaçlama yapıldı.

Havaların ısınmasıyla kentin kuzeyinde yer alan Namazdağı ve Çakırsöğüt bölgesinde yoğun görülen çekirgeler, ekili arazileri bulunan çiftçileri tedirgin etti.

Çiftçilerin talebi üzerine İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, 700 dekarlık alanda ilaçlama yaptı.

Şırnak Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü Başkanı Doç. Dr. Esengül Erdem, bölgede görülen çekirge yoğunluğunun panik oluşturmaması gerektiğini belirtti.

"Endişeye kapılmamız yersiz olur"

Bilimsel araştırmalarda "istila" ifadesinin kullanılabilmesi için metrekareye 50 ve üzeri çekirge düşmesi gerektiğine işaret eden Erdem, şöyle konuştu:

"Görülen çekirge türü burada yerleşik. Bu çekirgeler özellikle ilkbaharın ardından sıcaklıkların artmasıyla yumurtadan çıkar. Bunları belirli bölgede yoğun olarak gördüğümüzde hemen onu çekirge istilası diye adlandırmamamız gerekiyor.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleriyle de görüştüm. Ekipler sahada sürekli gözlem ve takip yapıyor. Şu an sayımlar sonucunda yoğun kimyasal mücadeleyi gerektirecek popülasyon yok. Bu durumun 'çekirge istilası' olarak dillendirilmesi ve endişeye kapılmamız yersiz olur."

Erdem, yoğun popülasyon artışı olduğunda çiftçilerin ürün kaybı yaşamaması adına takiplerin daha dikkatli yapılması gerektiğini dile getirerek, "Bu anlamda zaten İl Tarım ve Orman Müdürlüğü sahada gerekli çalışmayı, araştırmayı yapıyor. Bu yoğunluk istiladan kaynaklı değil, tamamen hava sıcaklıklarının artmasıyla ilgili bir durum." değerlendirmesinde bulundu.

Namazdağı bölgesinde bahçesi olan Ömer Dayan da son zamanlarda çekirgelerin yoğunluk oluşturduğunu, yapılan ilaçlamayla sayılarında azalma görüldüğünü söyledi.

Kaynak: AA / Ekrem Payan - Güncel
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