Habur Çayı'nda kaybolan genç için gıyabi cenaze namazı kılındı

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde Habur Çayı'na düşerek kaybolan 25 yaşındaki Erkan Sak için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Taşarası köyü Komato bölgesinde 9 Temmuz'da Habur Çayı'na düşen ve bir süre sonra gözden kaybolan Sak için ailesinin kararıyla Uludere ilçesinin Yemişli köyü camisinde kılınan gıyabi cenaze namazının ardından taziye kuruldu.

Vatandaşlar aileye başsağlığı diledi. Uludere Kaymakamı Salih Kaya da Sak'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.???????

Arkadaşlarıyla balık tutarken dengesini kaybederek Habur Çayı'na düşen Sak'ı bulmak için sürdürülen arama çalışmaları da sabah saatlerinde yeniden başladı.

Bölgede 112 Acil Sağlık, AFAD ve jandarma ekiplerinin yanı sıra Tatvan İlçe Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği dalgıç ekibi ile Diyarbakır Sualtı Arama Kurtarma Timi personelinin katılımıyla çalışmalara devam ediliyor.

Dalgıç ekipleri, rafting botunu çaya indirebildikleri alanlarda halat ve balık ağlarıyla arama yaptı.

Su altı araçları ve dronlarla sürdürülen arama çalışmalarında, çayın Komato bölgesi ile Irak sınırında bulunan Habur 2 Köprüsü arasındaki yaklaşık 5 kilometrelik alanın tarandığı öğrenildi.???????