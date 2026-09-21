Şırnak'ta bir haftalık operasyonda 18 şüpheli gözaltına alındı, 4'ü tutuklandı

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Şırnak'ta düzenlenen kaçakçılık ve asayiş operasyonlarında yakalanan 35 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, 14-20 Eylül'de terörün finans kaynaklarından kaçakçılıkla mücadele kapsamında kent merkezi ve ilçelerde operasyonlar düzenlendi.

Bu kapsamda, bir haftada bazı adreslerde ve araçlarda yapılan aramalarda, 12,57 gram bonzai, 1,69 gram esrar, 20,51 gram sentetik uyuşturucu, 4 sentetik ecza ve 3 bong ele geçirildi,18 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerden 4'ü işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 14'üne adli işlem uygulandı.

Ayrıca, Habur Kara Hudut Kapısı Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar kapsamında çeşitli suçlardan 17 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.???????

Kaynak: AA