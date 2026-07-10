Haberler

Şırnak'ta balık tutarken Habur Çayı'na düşen kişiyi arama çalışmaları sürüyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde balık tutarken Habur Çayı'na düşen 25 yaşındaki Erkan Sak'ın bulunması için AFAD, jandarma ve sualtı ekiplerinin katılımıyla arama çalışmaları devam ediyor.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde balık tutarken Habur Çayı'na düşen 25 yaşındaki Erkan Sak'ın bulunması için başlatılan arama çalışmaları devam ediyor.

Dün arkadaşlarıyla Taşarası köyü Komato bölgesinde Habur Çayı'nda balık tutarken dengesini kaybederek suya düşen ve bir süre sonra gözden kaybolan Sak'ı bulmak için başlatılan arama çalışmaları sabah saatlerinde yeniden başladı.

Bölgede 112 Acil Sağlık, AFAD ve jandarma ekiplerinin yanı sıra Tatvan İlçe Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği dalgıç ekibi ile Diyarbakır Sualtı Arama Kurtarma Timi personelinin katılımıyla çalışmalara devam edildi.

Arama çalışmaları sualtı ve su üstü dronlarla da sürüyor.

Kaynak: AA / Ekrem Payan
Bakan Fidan: CAATSA konusunda uygun adımları atıyoruz, kısa sürede neticeye ulaşacağız

Bakan Fidan müjdeyi bu sözlerle verdi: Kısa sürede neticeye ulaşacağız
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Bizi izlemeye devam edin' demişti! S-400'ler Körfez'e satıldı iddiası

Erdoğan "Bizi izleyin" demişti! Kriz çıkaran silahlar Araplara satıldı
Büyük başarı! Aynı okuldan 3 öğrenci 500 tam puan aldı

Büyük başarı! Aynı okuldan 3 öğrenci 500 tam puan aldı
Galatasaray, Lesley Ugochukwu transferini bitiriyor

Galatasaray ilk yıldızını indiriyor
Düz alan bulamayan Rizeli, çay alım yerinin üzerine halı saha inşa etti

Her erkeğin hayalini gerçekleştirdi
İstanbul'a gelen Ricky Martin, basınla arasına giren korumasını sakinleştirdi

Koruması muhabirleri engelledi, ünlü yıldız araya girdi: Şşşt!
AK Parti Milletvekili'nden AP’nin Kıbrıs kararına sert tepki!

AK Parti Milletvekili'nden AP’nin Kıbrıs kararına sert tepki!
Dünyaca ünlü futbolcu Çorum'u beğenmedi! Transfer iptal

Dünyaca ünlü futbolcu Çorum'u beğenmedi! Transfer iptal