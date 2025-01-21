Şırnak'ta Avlanma Yasaklarını İhlal Eden 2 Kişiye 28 Bin Lira Ceza

Şırnak'ın Güçlükonak ilçesinde avlanması yasak olan 2 kuşu avladığı tespit edilen 2 kişiye 28 bin 708 lira ceza uygulandı.

İlçeye bağlı Akdizgin Jandarma Karakol Komutanlığınca avlanması yasak olan bıldırcın ve turaç kuşu avlayan 2 kişi tespit edildi.

Durumun Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğüne bildirilmesi üzerine ekipler tarafından şüpheli H.T. ve Ö.T'ye 28 bin 708 lira ceza uygulandı, av tüfeklerine el konuldu.