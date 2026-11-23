Şırnak'ta asayiş operasyonlarında gözaltına alınan 70 şüpheliden 4'ü tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Şırnak'ta 16-22 Kasım'da düzenlenen asayiş operasyonlarında 70 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan 66'sı hakkında adli işlem yapılırken, adliyeye sevk edilen 4 şüpheli tutuklandı.
Şırnak'ta düzenlenen asayiş operasyonlarında yakalanan 70 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince 16-22 Kasım'da kentte düzenlenen operasyonlarda 70 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerden 66'sı hakkında adli işlem yapıldı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.??????????????
Kaynak: AA