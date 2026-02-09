Şırnak'ta çeşitli suçlardan aranan 12 zanlı tutuklandı
Şırnak'ta Jandarma Suç Araştırma Timi'nin operasyonda çeşitli suçlardan yakalanan 52 şüpheliden 12'si tutuklandı. Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen kişilerin diğerleri adli kontrolle serbest bırakıldı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından 1-8 Şubat'ta arananların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.
Bu kapsamda, çeşitli suçlardan aranan 52 şüpheli yakalandı.
Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 12'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı
Kaynak: AA / Ekrem Payan - Güncel