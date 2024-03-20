Şırnak'ta 5 yerleşim yerinin yolu kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı

Şırnak'ın Beytüşşebap ve Uludere ilçelerine bağlı 5 yerleşim yerinin yolu, kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı.

Şırnak'ta kar dolayısıyla ilçelerden Uludere'de 1 ve Beytüşşebap'ta 4 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi ve Karayolları ekiplerince kapalı yolların ulaşıma açılması için başlatılan çalışmalar sürüyor.

Beytüşşebap Belediyesi de ilçe merkezinde buzlanmaya karşı tuzlama çalışması yaptı, vatandaşlar iş yerleri önünde biriken karı temizledi.