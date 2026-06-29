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Şırnak'ta çeşitli suçlardan aranan 19 zanlı tutuklandı

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Şırnak'ta çeşitli suçlardan aranan 48 şüpheli JASAT operasyonuyla yakalandı; 19'u tutuklanırken 29'u adli kontrolle serbest bırakıldı.

Şırnak'ta çeşitli suçlardan aranan ve yakalanan 48 şüpheliden 19'u tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından 22-28 Haziran'da arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda, çeşitli suçlardan aranan 48 şüpheli yakalandı.

Jandarmadaki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe 19 zanlı tutuklandı, 29 şüpheli adli kontrol hükümlerince serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Ekrem Payan
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