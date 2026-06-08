Şırnak'ta çeşitli suçlardan aranan 12 zanlı tutuklandı

Şırnak'ta çeşitli suçlardan yakalanan 40 şüpheliden 12'si tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından 1-7 Mayıs'ta arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda, çeşitli suçlardan aranan 40 şüpheli yakalandı.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 12'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 28'i adli kontrol hükümlerince serbest bırakıldı.