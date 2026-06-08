Şırnak'ta çeşitli suçlardan aranan 12 zanlı tutuklandı
Şırnak'ta çeşitli suçlardan aranan 40 şüpheli JASAT tarafından yakalandı. Adliyeye sevk edilenlerden 12'si tutuklanırken, 28'i adli kontrolle serbest bırakıldı.
Şırnak'ta çeşitli suçlardan yakalanan 40 şüpheliden 12'si tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından 1-7 Mayıs'ta arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.
Bu kapsamda, çeşitli suçlardan aranan 40 şüpheli yakalandı.
Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 12'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 28'i adli kontrol hükümlerince serbest bırakıldı.
Kaynak: AA / Ekrem Payan