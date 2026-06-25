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Şırnak'ta 3'üncü kattan düşen çocuk ağır yaralandı

Şırnak'ta 3'üncü kattan düşen çocuk ağır yaralandı
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Şırnak'ın İdil ilçesinde bir binanın 3. katındaki balkondan düşen kız çocuğu ağır yaralandı. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan çocuğun tedavisi sürüyor.

ŞIRNAK'ın İdil ilçesinde, binanın 3'üncü katındaki balkonundan düşen kız çocuğu ağır yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Atakent Mahallesi'nde meydana geldi. Bir binanın 3'üncü katındaki balkonda bulunan kız çocuğu, henüz bilinmeyen nedenle düşerek ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan çocuk, ambulansla İdil Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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