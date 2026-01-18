Haberler

Şırnak'ta Trafik Kazası: 1 Ölü, 7 Yaralı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şırnak-Cizre kara yolundaki Şehit Güvenlik Korucusu Dündar Page Tüneli'nde meydana gelen kazada 3 otomobil çarpıştı. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı. Yaralılardan biri, ambulansla kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Şırnak'ta 3 otomobilin karıştığı kazada 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.

Mehmet A'nın (23) kullandığı 35 ZZ 663 plakalı otomobil ile Abdullah P. (45) idaresindeki 25 ADE 924 plakalı otomobil, Şırnak-Cizre kara yolundaki Şehit Güvenlik Korucusu Dündar Page Tüneli'nde çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile araçlardaki B.A (19), D.O (23), M.O. (23), M.Ş.P. (33) ve Feyruz Y. (46) yaralandı.

Bu arada kaza nedeniyle tünelin giriş kısmına gelerek araçları yavaşlamaları için uyarmaya çalışan M.Y (19), B.B'nin (38) kullandığı 06 DNM 024 plakalı otomobilin çarpmasıyla yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ambulanslarla Cizre Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Feyruz Y, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA / Ekrem Payan - Güncel
Suriye Cumhurbaşkanı Şara: Suriye'nin kuzey doğusunda ateşkes ilan edildi

Komşuda kritik adım! Şara ateşkesi resmen açıkladı
Pasta şefi hamur yoğurma makinesinde can verdi

Yıllarını verdiği mutfak sonu oldu! 71 yaşındaki şeften acı haber
Kafede sır dolu ölüm! Haberi alan yakınları çatıya çıktı

Kafede sır dolu ölüm! Haberi alan yakınları çatıya çıktı
Deney yapmak isterken hayatının hatasını yaptı

Deney yapmak isterken hayatının hatasını yaptı
Yeni dizisindeki cinsel ilişki sahnesinde kaburgasını kırdı

Yeni dizisindeki cinsel ilişki sahnesinde kaburgalarını kırdı
Pasta şefi hamur yoğurma makinesinde can verdi

Yıllarını verdiği mutfak sonu oldu! 71 yaşındaki şeften acı haber
Atlas'ın katil zanlısının avukatından akıllara durgunluk veren savunma

Atlas'ın katilinin avukatından akıllara durgunluk veren savunma
Yağmurluk krizinin ardından Galatasaray'da bir kaos daha! Taraftarlar isyanda

Yağmurluk krizinin ardından Galatasaray'da bir kaos daha