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Şırnak'ta 21-27 Eylül operasyonunda 50 şüpheli yakalandı, 6'sı tutuklandı

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Valilik açıklamasına göre, Şırnak'ta İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekiplerince 21-27 Eylül'de arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü. Çeşitli suçlardan aranan 50 şüpheli yakalandı; adliyeye sevk edilenlerden 6'sı tutuklandı, 44'ü adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Şırnak'ta çeşitli suçlardan aranan 50 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince, 21-27 Eylül'de arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda, çeşitli suçlardan aranan 50 şüpheli yakalandı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 44'ü adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA
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