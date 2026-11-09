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Şırnak'ta 2-8 Kasım operasyonlarında 90 şüpheli gözaltına alındı, 2'si tutuklandı

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Valilik açıklamasına göre, Şırnak'ta 2-8 Kasım'da düzenlenen asayiş operasyonlarında 90 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından hakimliğe sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı, 88'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şırnak'ta düzenlenen asayiş operasyonlarında yakalanan 90 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince 2-8 Kasım'da asayiş operasyonları düzenlendi.

Bu kapsamda 90 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 88'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA
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