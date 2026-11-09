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Şırnak'ta 2-8 Kasım'da kaçakçılık operasyonunda 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı

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Şırnak'ta 2-8 Kasım'da düzenlenen kaçakçılık ve asayiş operasyonlarında gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı. Jandarmadaki işlemlerin ardından adli makamlara sevk edilen diğer 2 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Şırnak'ta düzenlenen kaçakçılık ve asayiş operasyonlarında yakalanan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, kentte 2-8 Kasım'da asayiş ve kaçakçılıkla mücadele kapsamında operasyonlar gerçekleştirildi.

Aramalarda 2 kilo 100 gram kubar esrar, 120 gram pregabalin, 228 kök kenevir, 68 kök skunk ve 63 psikiyatrik hap ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adli makamlara sevk edilen 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı, 2'si hakkında adli işlem yapıldı.

Kaynak: AA
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