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Şırnak'ta polis, 14 adayı sınava yetiştirdi

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Şırnak'ta YKS'nin ilk oturumuna geç kalan 14 aday, polis ekiplerinin yardımıyla sınav merkezlerine ulaştırıldı.

ŞIRNAK'ta 14 kişi, girecekleri Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumuna polis ekipleri tarafından yetiştirildi.

Şırnak'ta Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu için İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından çeşitli önlemler alındı. İl genelinde 73 okulda gerçekleştirilen sınav için trafik akışının aksamaması amacıyla yoğun tedbir uygulandı. Sınava geç kalma ihtimali bulunan adaylardan merkezde 12, Silopi ilçesinde 2 kişi, polis ekiplerinin desteğiyle sınav merkezlerine ulaştırıldı. Adaylar, sınav salonlarına zamanında giriş yaparken; polis ekipleri sınav süresince okul çevrelerinde güvenlik ve trafik tedbirlerini sürdürdü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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