Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı mart ayı 46 bin 810 yolcuya hizmet verdi

Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı geçen ay 46 bin 810 yolcuya hizmet verdi.

Havalimanından yapılan açıklamaya göre, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, geçen ayın istatistiklerini paylaştı.

Buna göre, Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanında mart ayında, iç hat yolcu trafiği 43 bin 824, dış hat yolcu trafiği ise 2 bin 986 oldu.

Geçen ay iniş-kalkış yapan uçak trafiği 524, yük (kargo + posta + bagaj) trafiği de 618 ton olarak gerçekleşti.