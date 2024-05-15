Şırnak'ın Uludere ilçesindeki doğal güzellikler dron ile görüntülendi
Hilal beldesinde ilkbaharda yeşerip rengarenk çiçeklerle bezenen meralar ile dereler ve şelaleler güzel görüntü oluşturdu. İlkbahar renklerine bürünen beldenin doğası dron ile kaydedilen görüntülere yansıdı.
Şırnak'ın Uludere ilçesindeki doğal güzellikler dron ile görüntülendi.
Hilal beldesinde ilkbaharda yeşerip rengarenk çiçeklerle bezenen meralar ile dereler ve şelaleler güzel görüntü oluşturdu.
İlkbahar renklerine bürünen beldenin doğası dron ile kaydedilen görüntülere yansıdı.