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Şırnak'ın Uludere ilçesinde çığ düşmesi cep telefonu kamerasıyla kaydedildi

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Şırnak'ın Uludere ilçesinde çığ düşmesi cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

İlçenin Uzungeçit beldesinde etkisini sürdüren kar, hayatı olumsuz etkiledi.

Kar nedeniyle beldede ulaşıma kapanan yolların açılması için ekiplerin çalışmaları sürüyor.

Beldede dün dağdan çığ düşmesi, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Beldede yaşayan ve cep telefonunun kamerasıyla o anları kaydeden Mahir Yıldırım, AA muhabirine, çığın dün akşam saatlerinde meydana geldiğini söyledi.

Fırından ekmek aldıktan sonra eve giderken dağdan çığ düştüğünü fark ettiğini anlatan Yıldırım, o esnada cep telefonu ile görüntüyü kaydettiğini belirtti.

Yıldırım, "Her yıl o bölgede çığ düşüyor. Çığ esnasında o bölgede kimsenin olmaması büyük bir şanstı." dedi.

Çığın beldenin farklı bölgelerinde de sık sık meydana geldiğini dile getiren Yıldırım, çığ nedeniyle yolların da ulaşıma kapandığını aktardı.

Kaynak: AA / Güncel

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