Şırnak'ın İdil ilçesinde trafik kazası: 5 kişi yaralandı
Şırnak'ın İdil ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, sırtköy beldesi yakınlarında hafif ticari araç şarampole devrildi. Kazada 5 kişi yaralandı ve İdil Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Şırnak'ın İdil ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Sırtköy beldesi yakınlarında sürücünün ismi henüz öğrenilemeyen 73 DF 791 plakalı hafif ticari araç şarampole devrildi.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada, yaralanan 5 kişi sağlık ekiplerince İdil Devlet Hastanesine kaldırıldı.