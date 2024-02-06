Şırnak İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Suat Altın'ın Cenazesi Bingöl'de Defnedildi

ŞIRNAK'ta kalp krizi geçirip hayatını kaybeden İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Suat Altın (41), memleketi Bingöl'ün Solhan ilçesinde toprağa verildi.

Şırnak İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Suat Altın, dün akşam saatlerinde ikametgahı olarak kullandığı otelin odasında kalp krizi geçirdi. Çağırılan ambulansla Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Altın, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Altın'ın cenazesi otopsi işlemlerinin ardından memleketi Bingöl'ün Solhan ilçesine bağlı Yenidal köyü Karan mezrasına getirildi. Buradaki cenaze törenine Vali Ahmet Hamdi Usta, Sağlık Bakan Yardımcısı Huzeyfe Yılmaz, Bingöl Belediye Başkanı Erdal Arıkan, Solhan Belediye Başkanı Abdulhakim Yıldız, Kaymakam Muhammed Çetin, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bilgihan Yeşilyurt, İl Sağlık Müdürü Veysel Tosun, Altın'ın yakınları ve vatandaşlar katıldı. Karan Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Altın'ın cenazesi, gözyaşlarıyla toprağa verildi.