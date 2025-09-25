Şırnak İl Sağlık Müdürü Hastane Ziyaretinde Sağlık Hizmetlerinin Güçlendirilmesi Vurgusu

Şırnak İl Sağlık Müdürü Murat Sili, Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesini ziyaret etti.

Sili, Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesini ziyaret ederek, hastane yönetimiyle bir araya geldi.

Cizre ilçesinde yaşayan her vatandaşın kaliteli, güvenli ve ulaşılabilir sağlık hizmetine kavuşmasının temel hedefleri olduğunu kaydeden Sili, "Sağlık sistemimizi güçlendirmek adına ekip ruhuyla çalışmaya, eksikleri tespit edip hızla çözüm üretmeye devam edeceğiz. İl Sağlık Müdürlüğü olarak vatandaşlarımızın sağlığı için sahada olmaya ve hizmetin niteliğini yükseltmeye kararlılıkla devam edeceğiz." dedi.