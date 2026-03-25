Şırnak-Hakkari kara yoluna çığ düştü

Şırnak-Hakkari kara yoluna çığ düştü
Şırnak-Hakkari kara yolunda meydana gelen çığ düşmesi sonucunda Beytüşşebap ilçesinde ulaşım durdu. Bölgedeki olumsuz hava koşulları nedeniyle karayolları ve İlçe Özel İdaresi ekipleri olay yerine sevk edildi. Can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığı olayda, ekipler yolun ulaşıma açılması için çalışma başlattı.

Şırnak- Hakkari kara yolu, çığ düşmesi sonucu ulaşıma kapandı.

Olumsuz hava koşullarının etkisini sürdürdüğü Beytüşşebap ilçesinde Suvari Kutra Geçidi bölgesine çığ düştü.

İhbar üzerine bölgeye, karayolları ve İlçe Özel İdaresi ekipleri sevk edildi.

Can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığı olayda, ekiplerce yolun ulaşıma açılması, mahsur kalan araçların kurtarılması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA / Fadıl Aslan
