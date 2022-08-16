Şırnak haber | ULUDERE'DE BARAJ GÖLÜNE DÜŞEN ENVER KAYBOLDU Güncel Haberler Şırnak haberine göre ŞIRNAK'ın Uludere ilçesine bağlı Ortabağ köyünde 16 yaşındaki Enver Baykır, dengesini kaybederek baraj gölüne düştü. ŞIRNAK'ın Uludere ilçesine bağlı Ortabağ köyünde 16 yaşındaki Enver Baykır, dengesini kaybederek baraj gölüne düştü. Bir süre sonra gözden kaybolan Baykır için arama çalışması başlatıldı. Uludere ilçesine Bağlı Ortabağ köyünde yaşayan Enver Baykır, Musa Tepe Barajı mevkisinde dengesini kaybederek suya düştü. Bir süre sonra gözden kaybolan Baykır için, çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Bölgeye Cizre Belediyesi Su Altı Arama Kurtarma, Şırnak AFAD ve Diyarbakır AFAD dalgıç ekipleri sevk edildi. Baykır'ın bulunması için ekiplerin yaptığı çalışma sürüyor. (DHA) Demirören Haber Ajansı / Güncel Ortabağ Uludere Şırnak Güncel Haberler

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