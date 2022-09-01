Mutfak tüpünün patladığı ev yanarak kullanılamaz hale geldi Güncel Haberler Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde, mutfak tüpünün patladığı ev, sonrasında çıkan yangında kullanılamaz hale geldi, dumandan etkilenen 5 kişilik aile hastaneye kaldırıldı. Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde, mutfak tüpünün patladığı ev, sonrasında çıkan yangında kullanılamaz hale geldi, dumandan etkilenen 5 kişilik aile hastaneye kaldırıldı. Alınan bilgiye göre, Sinekli Meydan Mahallesi'nde Osman A'ya ait müstakil kerpiç evde bulunan mutfak tüpü, henüz belirlenemeyen nedenle patladı. Patlamanın ardından yangın başlayan ev kısa sürede alevler içerisinde kaldı. Vatandaşlar durumu itfaiye ve 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Yangın, itfaiye ekiplerinin ve vatandaşların çalışmasıyla söndürüldü. Dumandan etkilenen 5 kişilik aile tedbir amaçlı Beytüşşebap Hastanesine kaldırıldı. Patlama ve sonrasında çıkan yangın nedeniyle ev kullanılmaz hale geldi. Güncel Kaynak: AA / Fadıl Aslan Beytüşşebap İtfaiye Şırnak Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Mutfak tüpünün patladığı ev yanarak kullanılamaz hale geldi - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.