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Şırnak Gabar Dağı petrol sahasında 125 personel ile tatbikat yapıldı

Şırnak Gabar Dağı petrol sahasında 125 personel ile tatbikat yapıldı
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Şırnak Gabar Dağı Şehit Aybüke Yalçın 27 No'lu petrol arama sahasında 22 araç ve 125 personelin katılımıyla tatbikat gerçekleştirildi.

Şırnak Gabar Dağı Şehit Aybüke Yalçın 27 No'lu petrol arama sahasında 22 araç ve 125 personelin katılımıyla tatbikat gerçekleştirildi.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) organizasyonunda yapılan tatbikatta, senaryo gereği petrol sahasındaki sondaj kulesinde kontrolsüz gaz girişi nedeniyle yangın ve patlama meydana geldi.

UMKE, yaralılara müdahale ederken, itfaiye ekipleri de yangını söndürdü. Jandarmanın çevre güvenliğini sağladığı alanda, AFAD ekipleri kimyasal gaz kontrolü yaptı.

Tatbikata, İl Sağlık Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, Şırnak Belediyesi itfaiye ve cenaze işlemleri ekipleri, Turkish Petroleum International Company (TPIC) Bölge Müdürlüğü, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Bölge Müdürlüğü ve Türk Kızılay ekipleri de katıldı.

Kaynak: AA / Ekrem Payan - Güncel
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