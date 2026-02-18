Haberler

Şırnak Belediye Başkanı Yarka'dan ramazan ayı mesajı

Güncelleme:
Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, ramazan ayının huzurunu ve dayanışmanın önemini vurguladı. Yarka, bu kutsal ayda hiçbir hanenin mahzun kalmaması için tüm imkanların seferber edileceğini ifade etti.

Bu ayda kardeşliğin pekiştirilmesinin ve dayanışmanın güçlendirilmesinin zamanı olduğunu ifade eden Yarka, şunları kaydetti:

"Ramazan, aynı sofrada buluşmanın, aynı duaya 'amin' demenin, paylaşmanın bereketini çoğaltmanın adıdır. Adaletin, merhametin ve hoşgörünün hayat bulduğu, birlik ve beraberliğin en güçlü şekilde hissedildiği bir diriliş mevsimidir. Bu kutlu ayda, hiçbir hanenin mahzun kalmaması, hiçbir gönlün yalnız hissetmemesi için tüm imkanlarımızla sahada olacak, sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı en üst seviyeye taşıyacağız. Çünkü biz inanıyoruz ki, ramazan paylaşınca bereketlenir, birlik olunca güçlenir, kardeşlikle anlam kazanır. Şehrimizde büyüyen her iyiliğin dalga dalga yayılacağına, kurduğumuz her gönül köprüsünün daha güçlü bir geleceğe vesile olacağına yürekten inanıyorum."

Yarka, bu ayda dünyadaki savaşların son bulmasını, gözyaşların dinmesini, huzur ve güvenin tüm dünyaya hakim olmasını diledi.

Kaynak: AA " / " + Orhan Erden -
