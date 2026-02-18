Şırnak Belediye Başkanı Yarka'dan ramazan ayı mesajı

Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, ramazan ayı dolaysıyla mesaj yayımladı.

Yarka, mesajında, ramazan ayına kavuşmanın huzurunu medeniyetlerin izlerini taşıyan Şırnaklı vatandaşlarla birlikte yaşadıklarını belirtti.

Bu ayda kardeşliğin pekiştirilmesinin ve dayanışmanın güçlendirilmesinin zamanı olduğunu ifade eden Yarka, şunları kaydetti:

"Ramazan, aynı sofrada buluşmanın, aynı duaya 'amin' demenin, paylaşmanın bereketini çoğaltmanın adıdır. Adaletin, merhametin ve hoşgörünün hayat bulduğu, birlik ve beraberliğin en güçlü şekilde hissedildiği bir diriliş mevsimidir. Bu kutlu ayda, hiçbir hanenin mahzun kalmaması, hiçbir gönlün yalnız hissetmemesi için tüm imkanlarımızla sahada olacak, sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı en üst seviyeye taşıyacağız. Çünkü biz inanıyoruz ki, ramazan paylaşınca bereketlenir, birlik olunca güçlenir, kardeşlikle anlam kazanır. Şehrimizde büyüyen her iyiliğin dalga dalga yayılacağına, kurduğumuz her gönül köprüsünün daha güçlü bir geleceğe vesile olacağına yürekten inanıyorum."

Yarka, bu ayda dünyadaki savaşların son bulmasını, gözyaşların dinmesini, huzur ve güvenin tüm dünyaya hakim olmasını diledi.