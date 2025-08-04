Şirin Pancaroğlu'nun 'Türk Arpı Projesi' Dijital Platformlarda Müzikseverlerle Buluşuyor

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Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteklediği Şirin Pancaroğlu'nun 'Türk Arpı Projesi' ile 22 eser dijital platformlarda yayımlandı. Türk dünyasının müzikleri açık kaynaklı 'Flavours of Turkish Music' çalışması ile 2024'te 13 ülkede gerçekleştirilmiş etkinliklerle dinleyiciyle buluşuyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteklediği, sanatçı Şirin Pancaroğlu'nun "Türk Arpı Projesi" kapsamında 22 eser dijital platformlar üzerinden müzikseverlerin beğenisine sunuldu.

Türk dünyasının çalgılarından çengin yeniden canlandırılması, 24 ciltlik nota koleksiyonunun derlenmesi, açık kaynak erişimli "Flavours of Turkish Music" çalışması kapsamında, 2024'te 13 ülkede gerçekleştirilen 63 etkinliğin yanı sıra 22 eserden oluşan albüm de dijital platformlarda dinleyiciyle buluştu.

Uzun süren kayıt sürecinin ardından müzikseverlere sunulan albümde, İngiltere merkezli 80 Days Publishing tarafından 2022'de hem dijital hem de basılı formatta yayımlanmış "The Turkish Harp Music Collection" kapsamında yer alan mandallı ve pedallı arp eserleri yer aldı.

Eserlerin kayıt süreci İzmir'deki Stüdyo Frekans'ta gerçekleştirilirken, parçaların dijital düzenlemeleri ise Bora Ebeoğlu tarafından yapıldı.

Pancaroğlu'nun 2008'de hayata geçirilen projesiyle, Türk müzik mirasının evrensel arp tınıları aracılığıyla dünyayla buluşturulması amaçlanıyor.

Kaynak: AA / Ömer Mirza Şeker - Güncel
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