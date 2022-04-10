Sırbistan'ın Yeni Pazar kentinde Türk okçuluk kursu başlatıldı

YENİ Sırbistan'ın Sancak bölgesindeki Yeni Pazar şehrinde 'Geleneksel Türk Okçuluk Kursu' açıldı.

Yunus Emre Enstitüsü (YEE) ve Okçular Vakfı iş birliğiyle gerçekleştirilen proje kapsamında başlatılan kursun açılışını YEE Belgrad Türk Kültür Merkezi Koordinatörü Dinser Şahin ve Yeni Pazar Başkonsolosu Başar Başol yaptı.

Şahin, açılışta yaptığı konuşmada, YEE olarak dünyanın neresinde Türk diline ve kültürüne ilgi varsa orada bulunmanın en büyük hedefleri olduğunu belirterek "Bugün de burada ata sporumuz olan okçuluk kursunu açıyor olmaktan çok mutluyuz." dedi.

Belgrad'da faaliyet gösteren kursların yanı sıra Yeni Pazar'da okçuluk kursu açarak Sırbistan'da farklı iki noktada hizmet sunduklarını kaydeden Şahin, "İnanıyorum ve temenni ediyorum ki kursiyerlerimiz en iyi şekilde ata sporumuzu öğrenecekler ve katıldıkları yarışmalarda bizlerin göğsünü kabartacaklar." diye konuştu.

Yeni Pazar Başkonsolosu Başar Başol da "Bölgede Geleneksel Türk Okçuluğuna aşırı bir ilgi var ve YEE'nin burada olmasının bu sporun daha düzenli yapılmasına faydalı olacaktır. Biz de gereken desteği sağlayacağız." ifadelerini kullandı.???????