Üye Girişi
Haberler
İsrail ve Lübnan, savaşın bitmesi için bazı konularda anlaştı

İki ülke anlaştı! Aylardır devam eden savaşın bitmesi artık an meselesi

 Meclis Başkanlığı'na sunuldu! 2 milyar TL'lik Genel Sağlık Sigortası borcu silinecek

Meclis Başkanlığı'na sunuldu! 400 bin kişinin borcu siliniyor

 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dizilerdeki şiddet sahnelerine tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdıran sahne!
7 kişiyi katleden berberin dükkan camındaki yazı dikkat çekti

7 kişiyi katleden berberin dükkan camındaki yazı dikkat çekti

Sırbistan'da Tren Kazası Üzerine Mecliste Kavga Çıktı

Sırbistan'da Tren Kazası Üzerine Mecliste Kavga Çıktı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Novi Sad'da 1 Kasım'da meydana gelen tren istasyonu kazasında 15 kişinin ölmesi sonrası Sırbistan Ulusal Meclisi'nde iktidar ve muhalefet milletvekilleri arasında kavga çıktı. Muhalefet pankartlarla iktidarı eleştirirken, tartışma itiş kakışa dönüştü.

Sırbistan'ın kuzeyindeki Novi Sad'da bulunan tren istasyonunda 15 kişinin ölümüne yol açan 1 Kasım'daki kaza nedeniyle Sırbistan Ulusal Meclisinde muhalefet ile iktidar milletvekilleri arasında kavga çıktı.

Meclis Başkanı Ana Brnabic'in yönettiği ve 2025 yılı bütçesinin konuşulduğu Meclis oturumunda Başbakan Milos Vucevic ve bakanların salona girmesinin ardından muhalefet milletvekilleri, tren istasyonundaki kazaya ilişkin, "Elleriniz kanlı" ve "Yolsuzluk öldürür" yazılı pankartlar açtı.

İktidardaki milletvekillerinin de "Sarı çete, yolsuzluk ve hırsızlık sizin ikinci adınız" pankartı açması üzerine iki grup arasında sözlü tartışma başladı.

Sözlü tartışma sonrası itiş kakış yaşandı ve milletvekilleri birbirlerine su fırlattı.

Brnabic'in oturuma ara vermesiyle televizyon yayını kesildi.

Yerel medyada yer alan haberlerde, milletvekillerinin verilen ara esnasında da kavgalarını sürdürdüğü bildirildi. Brnabic ve diğer milletvekillerinin araya girmesiyle tartışmanın sonlandığı bilgisi paylaşıldı.

Novi Sad Tren İstasyonu'ndaki beton sundurmanın çökmesi sonucu 15 kişi ölmüştü

Novi Sad'da 1 Kasım'daki kazada 15 kişi hayatını kaybetmiş, ağır yaralı kurtulan 2 kişinin hayati tehlikesinin devam ettiği açıklanmıştı.

Sırbistan'daki ölümlü kaza sonrası İnşaat, Ulaşım ve Altyapı Bakanı Goran Vesic ile İç ve Dış Ticaret Bakanı Tomislav Momirovic istifa etmişti.

Savcılık soruşturması sonrası aralarında İnşaat, Ulaşım ve Altyapı Bakanı Vesic'in de bulunduğu 11 kişi gözaltına alınmıştı.

Tren istasyonunda 2021'de yapılan onarım çalışmalarında ihmal şüphesi dile getirilirken polisin olaya ilişkin 71 kişiyi sorguladığı belirtilmişti.

5 Kasım'daki olaylı protesto

Yaşananlara tepki gösterenler, ilk olarak başkent Belgrad'da toplanmış, arkasından 5 Kasım'da Novi Sad'da binlerce kişinin katılımıyla gösteri düzenlenmişti.

Novi Sad'daki gösteriler sırasında bir grup göstericinin kamu binalarına kırmızı boya ile yazı yazması ve girmeye çalışması üzerine polis, göz yaşartıcı gazla müdahale etmiş, 8 kişiyi gözaltına almıştı.

Bu arada muhalefetin de destek verdiği tepki protestoları, Belgrad ve Novi Sad'da belirli aralıklarla düzenlenmeye devam ediyor.

Kaynak: AA / İsmail Özdemir - Güncel
img

Aile katliamında 3 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı
img

Araç alımında yeni dönem başlıyor
img

Yeni takımını duyurdular: Galatasaray'da beklenmedik ayrılık
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Selahaddin Eyyubi CANLI izle! TRT 1 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 34. bölüm full HD tek parça izleme linki İZSU İzmir su kesintisi! 25-26 Kasım Konak, Karabağlar, Menemen su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? ASKİ Ankara su kesintisi! 25-26 Kasım Haymana, Gölbaşı, Çankaya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Kreşler kapatıldı mı? Bahadır Aladağ kimdir? Bahadır Aladağ kaç yaşında, nereli? Pazartesi hangi diziler var? 25 Kasım Pazartesi TV'de bu akşamki diziler Yemekteyiz Selami kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Selami Bey kaç yaşında, nereli? Yemekteyiz Rümeysa kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Rümeysa Kavut kaç yaşında, nereli? Yemekteyiz Rıdvan kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Rıdvan Salman kaç yaşında, nereli? CANLI maç izle! (TRABZONSPOR-ADANA DEMİRSPOR) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 25 Kasım günün maçları nereden izlenir? Yemekteyiz Emirhan kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Emirhan Bey kaç yaşında, nereli? Emirhan - Menekşe evli mi?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.