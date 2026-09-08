Haberler

Sırbistan'da erken genel seçim 25 Ekim'de yapılacak

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, erken genel seçimin 25 Ekim'de yapılacağını açıkladı.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, erken genel seçimin 25 Ekim'de yapılacağını açıkladı.

Vucic, Sırbistan Radyo Televizyonuna (RTS) yaptığı açıklamada, Ulusal Meclisin feshedilmesine ve erken genel seçimin 25 Ekim'de yapılmasına ilişkin kararları yarın duyuracağını bildirdi.

Sırbistan Ulusal Meclisinin feshedilmesine ilişkin kararnamenin kendisine ulaştığını aktaran Vucic, şöyle devam etti:

"Şimdi Anayasa ve Cumhurbaşkanlığı Kanunu uyarınca iki karar almam gerekiyor. Bunlardan ilki Sırbistan Cumhuriyeti Ulusal Meclisinin feshedilmesine ilişkin kararname, ikincisi ise seçimlerin yapılmasına ilişkin karar. Her iki kararı da yarın saat 12.00'de açıklayacağım. Sırbistan'da seçimler 25 Ekim'de yapılacak."

Vucic, savaş suçlusu ve Srebrenitsa Soykırımı'nın baş sorumlularından Ratko Mladic'in cesedinin Belgrad'da resmi törenle gömülmesine ilişkin gelen tepkilerin, ülkesinin başarılarına duyulan nefretin ortaya konulması için bahane edildiğini öne sürdü.

Sırbistan'da 200 binden fazla Boşnak yaşadığını aktaran Vucic, "Sırbistan'daki Boşnaklara, onların bizim vatandaşlarımız olduğunu, bizimle eşit olduklarını ve hiçbir fark bulunmadığını söylemek istiyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA
Savaş yeniden kızıştı! Hark Adası çevresinde art arda patlamalar

Savaş yeniden kızıştı! Ülkenin can damarında art arda patlamalar
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bir kentimizi ayağa kaldıran görüntü! Ekipler anında tepesine bindi

Bir kentimizi ayağa kaldıran görüntü! Ekipler anında tepesine bindi
Bu ülkede 994 liraya ev veriyorlar! Ama tek bir şartı var

994 liraya ev veriyorlar! Tek bir şartı var
Banyoyu kirletmemek için bulduğu yöntem şaşkına çevirdi

Çocuk parkında pes dedirten görüntü! Gerekçesi de hayli ilginç
Milyonlarca kişi yapıyor! Cübbeli Ahmet'ten itiraz geldi: İslam'a göre de caiz değil

Cübbeli Ahmet'ten itiraz geldi: İslam'a göre de caiz değil

İç çamaşırından silahı çıkardı! 'Kocanın selamı var' deyip kurşun yağdırdı

İç çamaşırından çıkarıp kabusu yaşattı: Kocanın selamı var
Özgür Çelik, Üsküdar'da AK Parti'ye oy veren ismi açıkladı

Üsküdar'ın AK Parti'ye geçmesine neden olan ismi açıkladılar
Yayaya yol vermediği gerekçesiyle ceza kesilen sürücü, görüntüye rağmen ikna olmadı

Ceza kesilen sürücünün polislere yanıtı ağızları açık bıraktı