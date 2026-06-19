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Çin-Sırbistan Dostluğu Konulu Fotoğraf Sergisi Belgrad'da Açıldı

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Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Belgrad'da düzenlenen Çin-Sırbistan dostluk ve iş birliğini konu alan fotoğraf sergisinin açılışına katıldı.

BELGRAD, 19 Haziran (Xinhua) -- Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Belgrad'da düzenlenen "Çelikten Dostluğun Işığı Çin- Sırbistan İş Birliği Yolunu Aydınlatsın: Çin ve Sırp Halkları Arasındaki Dostluk Fotoğraf Sergisi"nin açılış törenine katıdı, 18 Haziran 2026.

Çin ile Sırbistan arasındaki güçlü dostluk ve verimli iş birliğini konu alan fotoğraf sergisi, perşembe günü Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da kapılarını açtı. (Fotoğraf: Marko Djokovic/Xinhua)

Kaynak: Xinhua
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