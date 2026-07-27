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Vucic: Seçim kaybedersem ülkeyi terk etmem

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Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, yakında istifa edeceğini duyururken, iktidar partisinin ekim/kasım seçimini kaybetmesi halinde ülkeyi terk etmeyeceğini söyledi. Ayrıca ölüm tehditleri aldığını ancak korkmadığını belirtti.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, iktidardaki Sırp İlerleme Partisinin (SNS) ekim veya kasım gibi yapılması planlanan genel seçimi kazanamaması halinde ülkeyi terk etmeyeceğini belirtti.

Yakın bir zamanda istifa edeceğini duyuran Vucic, Sırbistan'da yayın yapan bir televizyona yaptığı açıklamada, ülkesindeki seçim beklentilerini değerlendirdi.

Genel seçimin ekim veya kasım gibi yapılmasının planlandığını aktaran Vucic, "Genel seçim sonrası cumhurbaşkanı seçimi de aralık veya gelecek yılın şubat ayında yapılabilir." dedi.

Vucic, bir dönem genel başkanlığını da yaptığı iktidardaki SNS'nin seçime genç isimlerle gideceğini ifade ederek, "Benim korkum yok. Tabii ki SNS seçimi kaybedebilir de, bu da bir olasılık. Ancak seçimleri kaybedersek de ülkemi terk etmeyeceğim." diye konuştu.

Sosyal medya hesabından da kendisini elinde bıçakla tehdit eden bir adamın görüntüsünü paylaşan Vucic, ölüm tehditlerini aldığını ancak tehlike altında hissetmediğini dile getirdi.

Bu arada, Vucic, 11 Haziran'da yaptığı açıklamada, görevinden istifa edip başbakan adayı olmayı değerlendirdiğini söylemiş, 27 Haziran'da da istifasını birkaç hafta içerisinde açıklayacağını duyurmuştu.

Vucic'in istifasından önce de seçim tarihlerini açıklaması bekleniyor.

Kaynak: AA
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