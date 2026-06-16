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SİPER 2'den manevra yapan hedefe tam isabet

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Çelik Kubbe'nin vurucu gücü SİPER 2, test atışında manevra yapan hedefini başarıyla imha ederek caydırıcılığını kanıtladı. SSB Başkanı Haluk Görgün, sistemin SİPER 1'e göre daha uzun menzil ve yüksek irtifada görev yapacağını açıkladı.

Çelik Kubbe'nin vurucu gücü olan uzun menzilli bölge hava ve füze savunma sistemi SİPER 2, test atışında manevra yapan hedefini tam isabetle vurarak caydırıcılığını bir kez daha kanıtladı.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii (SSB) Başkanı Haluk Görgün, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, dağıtık mimaride çalışan ve stratejik seviyede kritik rol oynayan, uzun menzilli bölge hava ve füze savunma sistemi SİPER 2'nin manevra yapan hedefi başarıyla imha ettiğini bildirdi.

SİPER 2 sisteminin, SİPER 1'e göre daha uzun menzil ve daha yüksek irtifada görev alarak hava ve füze savunmada etkin bir rol oynayacağını vurgulayan Görgün, şunları kaydetti:

"Milli bir beka meselesi olarak gördüğümüz hava savunma sistemlerimizin etkinliğini ve caydırıcılığını, en ileri yeteneklerle daha da güçlendirmeye kararlılıkla devam edeceğiz. Bu önemli başarıda emeği geçen tüm ekiplerimizi yürekten tebrik ediyorum."

Kaynak: AA / Tolga Yanık
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