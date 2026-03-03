Haberler

Şanghay İşbirliği Örgütü, İran'a saldırılardan endişeli

Güncelleme:
Şanghay İşbirliği Örgütü, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları sonrası Orta Doğu'daki gelişmelerden endişe duyduğunu ifade etti. Üye ülkeler, İran'ın egemenliğinin korunması gerektiğini vurgulayarak uluslararası barış için diyalog çağrısında bulundu.

Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ), ABD ve İsrail'in örgüt üyesi İran'a saldırılarının ardından Orta Doğu'da yaşanan gelişmelerden endişeli olduğunu bildirdi.

Merkezi Pekin'de bulunan ŞİÖ Genel Sekreterliğinden yapılan açıklamada, üye ülkelerin uluslararası ilişkilerde güç kullanımını tasvip etmediği ve sorunun, uluslararası hukuka ve Birleşmiş Milletler (BM) Şartı'nın amaç ve ilkelerine uygun olarak diyalog yoluyla ve tüm tarafların meşru çıkarlarına saygı temelinde çözülmesini desteklediği belirtildi.

Üye ülkelerin İran'ın ulusal egemenliğinin, güvenliğinin ve toprak bütünlüğünün korunması gerektiğini vurguladığına işaret edilen açıklamada, tüm taraflara itidalle hareket etme ve gerilimi artıracak eylemlere derhal son verme çağrısı yapıldı.

Açıklamada, "ŞİÖ üye ülkeleri, BM'yi ve Güvenlik Konseyini uluslararası barışı ve güvenliği bozan eylemlere karşı acil tedbirleri almaya çağırıyor." ifadesine yer verildi.

Üye ülkelerin İran'a dayanışma ve desteğinin altı çizilen açıklamada, saldırılarda hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dilendi.

Şanghay İşbirliği Örgütü

Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ), ilk olarak 1996'da sınır güvenliği ve ekonomik işbirliği ittifakı olarak Çin, Rusya, Kazakistan, Kırgızistan ve Tacikistan tarafından oluşturuldu. O yıllarda "Şanghay Beşlisi" olarak anılan gruba 2001'de Özbekistan'ın da dahil edilmesiyle örgütün kuruluşu gerçekleşti.

Kazakistan'da 2017'de düzenlenen Astana Zirvesi'nde Hindistan ve Pakistan'ın, 2023'te Hindistan'ın ev sahipliğinde çevrim içi yapılan zirvede İran'ın ve 2024'te Kazakistan'da gerçekleştirilen Astana Zirvesi'nde Belarus'un katılımıyla örgütün üye sayısı 10'a ulaştı.

Moğolistan ve statüsü Eylül 2021'den bu yana aktif durumda bulunmayan Afganistan, örgütte "gözlemci" olarak yer alırken, ŞİÖ'nün, aralarında Türkiye'nin de olduğu 15 ülkeyle "diyalog ortaklığı" bulunuyor.

Kaynak: AA / Emre Aytekin
