Saray'da Otomobil Direğe Çarpıp İkiye Bölündü: Sürücü Hafif Yaralandı

TEKİRDAĞ'ın Saray ilçesinde otomobilin sinyalizasyon direğine çarpıp ikiye bölündüğü kazada sürücü Mustafa A. (24) hafif yaralandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Saray ilçesi Çukuryurt Mahallesi kavşağında meydana geldi. Çerkezköy'den Vize yönüne giden Mustafa A.'nın kullandığı 39 ABB 821 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine sinyalizasyon direğine çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobil ikiye bölündü. İhbarla kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kendi imkanları ile otomobilden çıkan sürücü Mustafa A.'nın kazayı hafif sıyrıklarla atlattığı belirlendi. Yaralı, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından tedbir amaçlı Saray Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Otomobil, çekici ile kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı