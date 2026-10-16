Sinop ve Samsun'da eş zamanlı ruhsatsız silah operasyonunda 9 zanlı gözaltına alındı

Sinop ve Samsun'da eş zamanlı ruhsatsız silah operasyonunda 9 zanlı gözaltına alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sinop merkezli operasyon Sinop ve Samsun'da eş zamanlı düzenlendi; 6136 sayılı kanuna muhalefet suçunu işledikleri tespit edilen 9 zanlı gözaltına alındı. Adres aramalarında ruhsatsız tüfek, kurusıkı tabanca, 31 mermi ve 51 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Sinop merkezli 2 ilde düzenlenen ruhsatsız silah operasyonunda 9 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince kentte 6136 sayılı kanuna muhalefet suçunu işledikleri tespit edilen zanlıların yakalanması için çalışma başlatıldı.
Bu kapsamda ekiplerce Sinop ve Samsun'da bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda 9 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda, ruhsatsız tüfek, kurusıkı tabanca, 31 mermi ve 51 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Kaynak: AA