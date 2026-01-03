Haberler

Sinop ve Kastamonu'da kar nedeniyle 286 köy yolu ulaşıma kapandı

Güncelleme:
Sinop'ta 57, Kastamonu'da ise 229 köy yolunun kapalı olduğu bildirildi. Ekipler, kapalı yollar için kar küreme çalışmaları yapıyor.

Sinop ve Kastamonu'da kar nedeniyle 286 yerleşim biriminin yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

Sinop Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde etkili olan kar yağışının ardından Ayancık'ta 33, Gerze'de 8, Erfelek ve Türkeli'de 6'şar, Boyabat ve il merkezinde de 2'şer olmak üzere 57 köy yolu ulaşıma kapandı.

Kastamonu'da da kar nedeniyle 229 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı yollarda kar küreme ve açma çalışması gerçekleştiriyor.

Kaynak: AA / Gökhan Gücüklüoğlu - Güncel
