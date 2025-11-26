Haberler

Sinop Valisi Yamaç Paraşütü Parkuru İçin İncelemelerde Bulundu

Sinop Valisi Yamaç Paraşütü Parkuru İçin İncelemelerde Bulundu
Güncelleme:
Sinop Valisi Mustafa Özarslan, Dikmen ilçesinde kurulması planlanan yamaç paraşütü parkur alanında incelemelerde bulunarak, bölgenin sportif uçuşlar için elverişli olduğuna dikkat çekti. Altyapı standartlarının artırılacağı müjdesini verdi.

Sinop Valisi Mustafa Özarslan, Dikmen ilçesinde kurulması planlanan yamaç paraşütü parkur alanında incelemelerde bulundu.

Vali Mustafa Özarslan, Kerim köyü Yelken Tepe mevkisinde yapılması planlanan parkur alanını ziyaret etti.

Vali Özarslan, incelemenin ardından gazetecilere bölgenin yıl boyunca uçuşa elverişli yapısıyla öne çıktığı söyledi.

Yelken Tepe'nin yamaç paraşütü yapılabilmesine olanak sağlayan önemli noktalardan biri olduğuna dikkati çeken Özarslan, "Özellikle kuzey rüzgarlarının etkili olduğu dönemlerde orta ve ileri seviye pilotlar burada sportif ve mesafe uçuşları yapabiliyor. Bu da elimizde çok değerli bir alan olduğunun göstergesi." dedi.

Bölgede altyapı standartlarını yükseltmeye yönelik çalışmaların planlandığını da ifade eden Özarslan, şöyle konuştu:

"Yol, su ve zemin hizmetlerinin kalite standardını artıracağız. Uçuş güvenliği açısından da ilave düzenlemeler yapacağız. Ayrıca ilimizde Gerze, Kumkapı ve Ertepe'de uçuş yapılabilecek lokasyonları tespit ettik. Bu alanların standartlarını hep birlikte yükselteceğiz. Sinop sadece deniz turizmiyle değil, yüzde 70'i ormanlarla kaplı yapısıyla da büyük avantaja sahip."

Yamaç paraşütü tutkunlarını kente davet eden Özarslan, "Uçuşu seven herkesi Sinop'a bekliyoruz. Hem mavi hem yeşil manzarayı bir arada sunan nadir illerden biriyiz." diye konuştu.

Kaynak: AA / Erol Balta - Güncel


