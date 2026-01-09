Haberler

Sinop Üniversitesi Rektörü Taşdemir, basın mensuplarıyla buluştu

Sinop Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şakir Taşdemir, basın mensuplarıyla bir araya gelerek üniversitenin başarıları ve 2025 yılı faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

Sinop Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şakir Taşdemir, kentte görev yapan basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Sinop Üniversitesi Ahmet Muhip Dıranas Uygulama Oteli'nde gerçekleştirilen programda, üniversitenin çalışmaları hakkında basın mensuplarıyla bilgi paylaşan Taşdemir, geride kalan yılı çok verimli şekilde değerlendirdiklerini söyledi.

Hem eğitim alanında hem de üniversitenin altyapısının güçlendirilmesinde önemli mesafe kaydettiklerini anlatan Taşdemir, özellikle TEKNOFEST yarışmalarında öğrencilerinin elde ettikleri başarıların kendileri adına mutuluk kaynağı olduğunu aktardı.

Taşdemir, göreve geldikleri ilk günden itibaren üniversite-şehir bütünleşmesine dikkati çekmeye çalıştıklarını vurgulayarak, "Biz başarıların elde edilmesinin yolunu bu olarak görüyoruz. Çünkü ne yapacaksak hep birlikte yapacağız. Sorunların çözümü de başarıya giden yol da üniversite-şehir bütünleşmesinden geçiyor." dedi.

Taşdemir, programda üniversitenin 2025 yılında yaptığı faaliyetlere ilişkin sunum gerçekleştirdi.

Kaynak: AA / Kenan Türkseven - Güncel
