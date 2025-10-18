Sinop Üniversitesi Öğrencilerinden Çevre Temizliği Etkinliği

Sinop Üniversitesi Boyabat Meslek Yüksekokulu öğrencileri, ilçe merkezindeki ormanlık arazide çevre temizliği gerçekleştirdi.

Boyabat Meslek Yüksekokulu Hayat Nöbetçileri Kulübü üyeleri, Çamlıca Mahallesi'nde bulunan ormanlık arazide çevre temizliği yaptı.

Boyabat Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Abdullah Eravcı, kültürel miras olan ormanların korunmasının önem taşıdığını belirterek, çevre temizliğinin yangınların önlenmesine de katkı sağladığını dile getirdi.

Eravcı, etkinlikte görev alan öğrencilerle kulübe rehberlik eden öğretim görevlileri Dr. Bilal Gürsoy ve Osman Polat'a teşekkür etti.