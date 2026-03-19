Sinop sis bulutları arasında görüntülendi
Türkiye'nin kuzeyinde yer alan Sinop, soğuk havanın etkisiyle oluşan sis bulutları arasında dronla görüntülendi. Tarihi mekanları ve uzun sahilleriyle dikkat çeken kent, sisin yarattığı eşsiz manzaralarla göz dolduruyor.
Türkiye'nin en kuzeyinde yer alan, üç tarafı denizle çevrili "yüzen şehir" Sinop, sis bulutları arasında dronla görüntülendi.
Soğuk havanın bir süredir etkisini sürdürdüğü Sinop'ta sis etkili oldu.
Özellikle sabah kent merkezinin üzerinde oluşan sis bulutu, uzun ve temiz sahilleri, tarihi mekanlarıyla ön plana çıkan Sinop'ta güzel görüntü oluşturdu.
Manzara, dronla görüntülendi.
Kaynak: AA / Ramazan Özcan