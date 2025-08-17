Sinop'un Gerze İlçesinde Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
Sinop'un Gerze ilçesinde Belören köyü Türkmenlioğlu mevkisinde çıkan orman yangını, Orman Bölge Müdürlüğü ve yerel itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında toplam 1400 metrekare alan zarar gördü.
Belören köyü Türkmenlioğlu mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle dün çıkan yangına, Orman Bölge Müdürlüğüne ait arazözler, Gerze Belediyesi itfaiye ekipleri ile çok sayıda jandarma personeli müdahale etti.
Ekiplerin çalışmaları sonucu kontrol altına alınarak söndürülen yangında soğutma çalışmaları tamamlandı.
Yangında, 1400 metrekare alan zarar gördü.
