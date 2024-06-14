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Sinop'un Gerze ilçesinde öğrenciler karnelerini aldı

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Sinop'un Gerze ilçesinde 3 bin 824 öğrenci karnelerini alarak yaz tatiline çıktı. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce Atatürk İlkokulu'nda karne dağıtım töreni düzenlendi. Törene Kaymakam Mehmet Deniz Arabacı, Belediye Başkanı Osman Belovacıklı, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı. Arabacı, burada yaptığı konuşmada, öğrencilere iyi tatiller dileyerek, öğretmenlere de teşekkür etti. Konuşmaların ardından öğrencilere karneleri verildi.

Sinop'un Gerze ilçesinde 3 bin 824 öğrenci karnelerini alarak yaz tatiline çıktı.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce Atatürk İlkokulu'nda karne dağıtım töreni düzenlendi.

Törene Kaymakam Mehmet Deniz Arabacı, Belediye Başkanı Osman Belovacıklı, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

Arabacı, burada yaptığı konuşmada, öğrencilere iyi tatiller dileyerek, öğretmenlere de teşekkür etti.

Konuşmaların ardından öğrencilere karneleri verildi.

Kaynak: AA / Güncel

Osman Belovacıklı Mehmet Deniz Gerze Sinop Eğitim Güncel Haberler

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