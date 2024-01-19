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Sinop'un Gerze ilçesinde öğrenciler karnelerini alarak yarıyıl tatiline başladı

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Sinop'un Gerze ilçesinde 3 bin 784 öğrenci karnelerini alarak yarıyıl tatiline girdi. Kaymakam Mehmet Deniz Arabacı ve Belediye Başkanı Cevat Şensoy, Haşim ve Zehra Tarı İlkokulu'nda düzenlenen törende öğrencilere karnelerini dağıttı. Arabacı, öğrencilere iyi tatiller dileyerek, öğretmenlere teşekkür etti.

Sinop'un Gerze ilçesinde öğrenciler karnelerini alarak yarıyıl tatiline başladı.

İlçede, 3 bin 784 öğrenci karnelerini alarak yarıyıl tatiline girdi.

Kaymakam Mehmet Deniz Arabacı ve Belediye Başkanı Cevat Şensoy, Haşim ve Zehra Tarı İlkokulu'nda düzenlenen törende öğrencilere karnelerini dağıttı.

Arabacı, burada yaptığı konuşmada, öğrencilere iyi tatiller dileyerek, öğretmenlere teşekkür etti.

Kaynak: AA / Güncel

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