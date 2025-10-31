Sinop'un Fethinin 811. Yıl Dönümü Etkinliklerle Kutlanacak

Sinop'un fethinin 811. yıl dönümü kentte düzenlenecek çeşitli etkinliklerle kutlanacak.

Vali Mustafa Özarslan, Valilik binasında düzenlediği basın toplantısında kutlama programına ilişkin bilgi vererek, vatandaşları etkinliklere katılmaya davet etti.

Sinop'un 3 Kasım 1214'te Selçuklu Sultanı 1. İzzeddin Keykavus tarafından fethedildiğini bildiren Özarslan, Karadeniz'i vatan toprağı yapan ilk yerin Sinop olduğunu anlattı.

Kendi değerlerine ve destanlarına sahip çıkmanın gelecek nesiller adına önem taşıdığına dikkati çeken Özarslan, "Biz köklerimizi bilirsek, Sinop'un taşına, suyuna, rüzgarına daha anlamlı şekilde hayran olur ve ancak o zaman fetih ruhunu gerçekten yaşayabiliriz. Bu yüzden tarihimize, kahramanlarımıza, vatanımıza ve coğrafyamıza daha sıkı bağlarla sarılmalıyız. Çünkü tarihimizi bilmezsek Sinop, Konya, Sivas, Amasya, Alanya, Antalya arasındaki kültürel ve tarihi bağı da göremeyiz." ifadelerini kullandı.

Vali Özarslan, 3 Kasım Pazartesi günü yapılacak etkinliklerde Jandarma Mehteran Komutanlığı ve Bando Komutanlığınca konser verileceğini sözlerine ekledi.