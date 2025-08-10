Sinop'un Durağan İlçesinde Orman Yangını

1) SİNOP'UN DURAĞAN İLÇESİNDE ORMAN YANGINI

SİNOP'un Durağan ilçesinde orman yangını çıktı. Yangın nedeniyle Köklen köyü tahliye edilirken, alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Yangın, saat 14.30 sıralarında Durağan ilçesi Köklen köyünde meydana geldi. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan orman yangını, rüzgarın da etkisiyle büyüdü. Yangını görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Bölgeye sevk edilen ekipler, alevlere havadan ve karadan müdahale başlattı.

Sinop Valiliğinden yapılan açıklamada, "İlimiz Durağan ilçesi Köklen Köyü mevkiinde, 09.08.2025 günü saat 14.30 sıralarında bir orman yangını meydana gelmiştir. Yangın bölgesine; Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye ekipleri, AFAD ekipleri ve Jandarma Komutanlığı ekiplerimiz sevk edilmiştir. An itibarıyla arazöz ekipleri, su ikmal ekipleri, 1 helikopter ve 10 ilk müdahale aracı yangına aktif olarak müdahale etmektedir. Ayrıca, 25 arazöz ve su ikmal aracı ile 2 helikopter takviye olarak bölgeye sevk edilmiştir. Yangın nedeniyle Köklen Köyü tedbiren tahliye edilmiştir" ifadelerine yer verildi.