Sinop'un Çangal Dağı'nda Kış Manzaraları
Ayancık ilçesindeki 1600 rakımlı Çangal Dağı, kar ve sisle kaplanarak muhteşem manzaralar sundu. Doğa tutkunlarının uğrak yeri olan dağ, Akgöl Tabiat Parkı ile birlikte dikkat çekiyor.
Sinop'ta Çangal Dağı'nda kar ve sis, güzel manzaralar oluşturdu.
Ayancık ilçesi yakınlarındaki 1600 rakımlı Çangal Dağı, kış aylarında doğa tutkunlarının uğrak noktaları arasında bulunuyor.
Kentin önemli turizm alanlarından Akgöl Tabiat Parkı'nı da bünyesinde barındıran Çangal Dağı, kar yağışıyla birlikte beyaz örtüyle kaplandı.
Beyaz örtüye eşlik eden sis dronla görüntülendi.